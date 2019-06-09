مصر | التحقيقات تكشف مفاجآت حول المتهم بقتل زوجته في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف مفاجآت حول المتهم بقتل زوجته في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشخص الذي قتل زوجته بطعنات سلاح أبيض" سكين" في منطقة 15 مايو، يعمل مهندس بترول، والمجني عليها كانت تعمل مدرسة.

وأوضحت التحقيقات أنهما ميسورا الحال وكانت توجد بينهما خلافات زوجية، وتجددت يوم الواقعة قام على إثرها المتهم بقتل زوجته.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها بطعنات إثر نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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وشهدت منطقه 15 مايو واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على قتل زوجته بعد طعنات بسبب خلافات زوجية بمنطقه 15 مايو.

وكان تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى السيدات خلال المشاجرة بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأولى بسلاح أبيض"سكين" مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.