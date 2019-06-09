مصر | "بدون رأس" وبجانبها "مقص".. استعجال التحريات في العثور على جثة طفلة بـ15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بدون رأس" وبجانبها "مقص".. استعجال التحريات في العثور على جثة طفلة بـ15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة ١٥ مايو، باستعجال تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة طفلة في منطقة مايو.



وكانت البداية بتلقي مباحث قسم مايو بلاغا من أهالي المنطقة يفيد العثور على جثة طفلة.

وعلى الفور تم الانتقال وفحص الجثة وتبين أنها جثة لطفلة بدون رأس تبلغ من العمر ٧ سنوات ووجد مع الطفلة مقص وترتدي ملابس لسيدة كبيرة، والجثة لونها أخضر بالكامل.



وحرر المحضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.