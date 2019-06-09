مصر | "تشاجرت معه فقتلها".. التحقيق في مصرع سيدة على يد زوجها بـ15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تشاجرت معه فقتلها".. التحقيق في مصرع سيدة على يد زوجها بـ15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها بطعنات إثر نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت منطقه 15 مايو واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على قتل زوجته بعد طعنات بسبب خلافات زوجية بمنطقه 15 مايو.

وكان تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى السيظات خلال المشاجرة بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأولى بسلاح أبيض "سكين" مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتي أودت بحياتها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.