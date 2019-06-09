مصر | باستخدام "الفيس بوك".. أمن القاهرة يعيد طفلا تائها لأسرته بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باستخدام "الفيس بوك".. أمن القاهرة يعيد طفلا تائها لأسرته بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة طفل متغيب إلى أهليته عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تبلغ للقسم من أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" بعثوره على طفل متغيب عن أسرته.

وتم الانتقال إلى محل تواجد الطفل، وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات ومتغيب عن أسرته منذ فترة.



وعلى الفور تم تكليف وحدة حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة العثور على أهليته، حيث تم تعميم نشرة بصوره ومواصفات الطفل والاستعانة في ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وأسفرت الجهود عن التوصل إلى والد الطفل (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة).



وعقب التواصل معه تم استدعائه وتسليمه نجله عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر للأجهزة الأمنية على الرعاية التى تم تقديمها لنجله والجهود المبذولة فى إعادته.