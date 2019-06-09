مصر | النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة طالب غرق بنهر أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة طالب غرق بنهر أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الطالب ويدعى "محمد.ع" يبلغ من العمر 12 عامًا، وغرق بنهر النيل بأوسيم، وذلك لعدم اجادته السباحة، وفارق الحياة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

بداية الواقعة، عندما ورد بلاغًا من أحد الأهالي لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة، بغرق طفل بنهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى محمد.ع، غرق أثناء الاستحمام بنهر النيل مع أصدقائه وعاينت النيابة الجثة وتباشر التحقيقات.

واكتشف الأهالى غرق الطالب عندما استغاث أصدقاؤه، وذكروا أن صديقهم "محمد.ع" البالغ من العمر 12 عاما، كان يسبح بصحبتهم بنهر النيل فى أوسيم، إلا أنه غرق لعدم إجادته السباحة.

وتم التوصل لأسرة الطالب حيث انتقلوا إلى مكان الحادث، لإبلاغ غرفة النجدة بالجيزة، والاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى لانتشال جثته.