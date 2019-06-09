مصر | "أراد اللهو فأخذه الموت".. التحقيق في غرق طالب بنهر أوسيم

وكان ورد بلاغا من أحد الأهالي لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة، بغرق طفل بنهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "محمد.ع"، غرق أثناء الاستحمام بنهر النيل مع أصدقائه وعاينت النيابة الجثة وتباشر التحقيقات.

واكتشف الأهالي غرق الطالب عندما استغاث أصدقاؤه، وذكروا أن صديقهم "محمد.ع" البالغ من العمر 12 عاما، كان يسبح بصحبتهم بنهر النيل في أوسيم، إلا أنه غرق لعدم إجادته السباحة.

وتم التوصل لأسرة الطالب حيث انتقلوا إلى مكان الحادث، لإبلاغ غرفة النجدة بالجيزة، والاستعانة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثته.