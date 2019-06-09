مصر | "طبنجة" و"مسجلان".. حكاية سائق أفلت من الموت بالاصطدام بحائط خرساني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طبنجة" و"مسجلان".. حكاية سائق أفلت من الموت بالاصطدام بحائط خرساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط عاملين حاولا سرقة سيارة من قائدها بعد الاعتداء عليه.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية لمتابعة الحالة الأمنية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بدائرة القسم تلاحظ لهم اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بمنتصف الطريق، واستغاثة قائدها "سائق"، "سن 32، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل" مصاب بجروح متفرقة بالوجه والرأس.

وبسؤاله قرر قيام مجهولان استقلا معه السيارة، لتوصيلهما لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة أول العامرية عقب طلبه من خلال التطبيق الإلكتروني لإحدى شركات نقل الركاب، وبمكان الواقعة هدداه بسلاح نارى كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته بقصد الاستيلاء على السيارة قيادته، وقام أحدهما بقيادتها ولدى مقاومته لهما لمنعهما من سرقتها اصطدمت السيارة بالحاجز الخرساني بمنتصف الطريق وحدثت تلفيات بها وفرا هاربان.

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وعلى الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناه، وتم ضبطهما وتبين أنهما (عاملين، سبق إتهام أحدهما فى قضية "إستيلاء على سيارة" - مقيمان بدائرة قسمى شرطة أول وثان العامرية) وبحوزة أحدهما طبنجة.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة سيارة المجني عليه عقب تهديده بالسلاح النارى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.