أخبار مصر | "الصحة": التعاقد مع الفرق الطبية بالتأمين الجديد منتصف الشهر الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": التعاقد مع الفرق الطبية بالتأمين الجديد منتصف الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سوف يتم التعاقد مع الفرق الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعاقدات، وتوفير وإتاحة المخصصات المالية من خلال وزارة المالية، على أن يتم التعاقد مع الفرق الطبية بديوان عام محافظة بورسعيد.

وجاء ذلك خلال تفقد وفد من الصحة والسكان، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لوحدة صحة شمال الحرية، ضمن جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت زايد، على استلام وحدة صحة شمال الحرية الأسبوع القادم، بعد الانتهاء من تجهيزها وفقا لأعلى معايير الجودة، حيث وجهت بالانتهاء من تجهيز الوحدة وإمدادها بكافة التجهيزات غير الطبية خلال اليومين القادمين.

كما تفقدت وحدة صحة أسرة الكويت، وتابعت المنظومة المميكنة لتسجيل بيانات المواطنين "الملف الطبي للأسرة"، حيث قامت الوحدة بتسجيل ما يقرب من 2500 ملف.

كما تفقدت أيضا أرشيف الملفات الخاصة بطب الأسرة وراجعت نظام التسجيل، وشددت على ضرورة دقة البيانات المسجلة.