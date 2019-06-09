أخبار مصر | "الصحة": التعاقد مع الفرق الطبية بالتأمين الجديد منتصف الشهر الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": التعاقد مع الفرق الطبية بالتأمين الجديد منتصف الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك خلال تفقد وفد من الصحة والسكان، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لوحدة صحة شمال الحرية، ضمن جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأكدت زايد، على استلام وحدة صحة شمال الحرية الأسبوع القادم، بعد الانتهاء من تجهيزها وفقا لأعلى معايير الجودة، حيث وجهت بالانتهاء من تجهيز الوحدة وإمدادها بكافة التجهيزات غير الطبية خلال اليومين القادمين.
كما تفقدت وحدة صحة أسرة الكويت، وتابعت المنظومة المميكنة لتسجيل بيانات المواطنين "الملف الطبي للأسرة"، حيث قامت الوحدة بتسجيل ما يقرب من 2500 ملف.
كما تفقدت أيضا أرشيف الملفات الخاصة بطب الأسرة وراجعت نظام التسجيل، وشددت على ضرورة دقة البيانات المسجلة.