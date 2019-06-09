أخبار مصر | "الصحة": تقسيم بورسعيد إلى 4 مناطق عمل لحين تطبيق التأمين الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": تقسيم بورسعيد إلى 4 مناطق عمل لحين تطبيق التأمين الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تقسيم محافظة بورسعيد لـ 4 مناطق كل منطقة تحتوى عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات.

وأوضح أنه هذا التقسيم داخلى لمتابعة سير العمل داخل كل منطقة وتفقد مستشفياتها ووحداتها والإشراف على التجهيزات الطبية الخاصة بالتتابع لحين بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بموعد تطبيق التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك زيارات أسبوعية بالمحافظة لمتابعة سير العمل خلال شهر يونيو الجارى، ومتابعة تدريب الأطباء والتمريض وقيادات الصف الثانى بالمستشفيات والوحدات من الإداريين والعاملين بها.

وشدد على أن الوزارة ملتزمة بالجدول الزمنى لتطبيق التأمين الصحي بالمحافظات الواحدة تلو الأخرى.