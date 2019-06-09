أخبار مصر | رئيس نقابة "العاملين بالمرافق": نبحث آفاق التعاون الداعمة لجهود مصر في المحافل الدولية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نقابة "العاملين بالمرافق": نبحث آفاق التعاون الداعمة لجهود مصر في المحافل الدولية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بصفته نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لنقابات الخدمات العامة، في أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي يبدأ أعماله غدا ولمدة أسبوعين بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.

وشدد "نظمي" على أهمية المشاركة فى المؤتمر اعتبارا من يوم 10 يونيو الجارى، والتى جاءت استجابة للدعوة التى تلقاها من جورج مافريكوس الامين العام لاتحاد النقابات العالمى، باعتباره عضوا فى المجلس الرئاسى للاتحاد العالمى الذى يضم 120 مليون عامل فى 90 دولة حول العالم.

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ولفت إلى أن اتحاد النقابات العالمى سيشارك فى جميع الانشطة والاعمال الفنية داخل مؤتمر العمل الدولى،خاصة قضايا الحقوق والحريات النقابية والعمل والتنمية وتقديم روشتة لعلاج الفقر والبطالة والحد من هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات واستغلال الطاقات العمالية.

وأردف أن الوفد العمالى المصرى الذى يضم رؤساء النقابات العامة الاعضاء فى اتحاد النقابات العالمى سيشارك فى الاعداد لدعوة جميع وفود الدول الثلاثية حول العالم للمشاركة فى الجلسة الخاصة التى دعا اليها جورج مافريكوس الامين العام لوضع الية عمالية دولية للقضاء على الإرهاب وادانة الدول الداعمة له.

ونوه بأن وفد النقابة العامة للمرافق الذى يضم رئيس النقابة والمترجم سعيد رشوان مسئول العلاقات الدولية فقط سيلتقى على هامش مؤتمر العمل الدولى بعدد من رؤساء الوفود والمنظمات الصديقة لبحث افاق التعاون المشترك الداعمة لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة من خلال العلاقات العمالية القائمة مع الصين وروسيا وعدد من الدول الإفريقية.