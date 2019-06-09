أخبار مصر | محافظ القاهرة يلتقي وفد مقاطعة خنان الصينية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يلتقي وفد مقاطعة خنان الصينية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، سون شوجانج، قائد مقاطعة خنان الصينية والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة لمدة أربعة أيام، يلتقي خلالها بمديري الثقافة والزراعة بالقاهرة ، كما يزور أهم المناطق السياحية بالقاهرة للتعرف على الحضارة المصرية.

وأكد المحافظ أن اللقاء يعكس عمق روابط الصداقة التى تجمع بين مصر والصين حكومة وشعباً والتى يعبر عنها اللقاءات المتكررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الصين.

وعبر المحافظ عن أهمية وجود تعاون وتبادل ثقافي بين محافظة القاهرة ومقاطعة خنان في مجال الحفاظ على التراث وتبادل الخبرات فيما بينهما نظراً لما يتمتع به البلدان من تراث عريق ، وأن يتم التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري ، كذلك تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين في مجال المعارض الفنية والثقافية المختلفة وذلك من خلال إقامة الورش الفنية والحرف البيئية للتقريب الثقافي والفني بين شعبي المدينتين.

وأضاف المحافظ أن محافظة القاهرة ترغب في الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى مقاطعة خنان في مجال الزراعة لبحث إمكانية تبادل الخبرات في مجال تسويق المشروعات واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة ..مضيفاً أنه يمكن تنظيم برامج سياحية بين القاهرة وخنان.

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وطالب المحافظ ببحث التعاون في إنشاء مدارس فنية زراعية وتدريب المتخصصين في المجال وتوفير منح للدارسين والمدرسين للتدريب على أحدث الأساليب، واقترح المحافظ البدء في إجراءات توقيع اتفاقية التآخي مع مقاطعة خنان في أقرب مدة ليتم من خلالها تحقيق أعلى درجات التبادل والشراكة بين الجانبين.

وذكر سون شوجانج، قائد مقاطعة خنان، أن القاهرة لها تاريخ عريق معبراً عن أمله في الاستفادة من خبرات محافظة القاهرة في مجال الحفاظ على التراث مشيراً إلى أن القاهرة تعد سوق جيدة للتعاون التجاري مع مقاطعة خنان موجهاً الدعوة للمحافظة للمشاركة في المعارض التي تقيمها المقاطعة بصفة مستمرة لزيادة فرص التبادل والتعرف على أوجه التعاون فيما بينها.

وأشار "شوجانج" إلى أن مقاطعة خنان تبلغ مساحتها 167000 كم مربع بوسط الصين ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتعد مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً في الصين لأكثر من 4000 عام وهي رائدة في مجال إنشاء الطرق.

وقام سون شوجانج بتقديم دعوة للمحافظ لزيارة مقاطعة خنان للتعرف على الطبيعة على كافة المجالات التي يمكن التعاون بين المدينتين ، وقدم المحافظ درع المحافظة للسيد سون شوجانج وهدايا تذكارية للوفد المرافق.

وحضر اللقاء، اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة وعدد من مسئولي التعليم والحفاظ على التراث والسياحة وأعضاء الوفد الصيني.