أخبار مصر | "ادعم نقابتك" تطالب بدورة استثنائية جديدة لنقيب المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ادعم نقابتك" تطالب بدورة استثنائية جديدة لنقيب المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" مجلس النواب بدوره جديده استثنائية لنقيب المحامين سامح عاشور، لتكملة الإنجازات وتحقيق وعوده.

وقال عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم الحملة، إن من بين هذه الإنجازات رفع المعاش من 400 جنيه إلى 2000 جنيه ومعاش الدفعة الواحدة وتطوير مشروع العلاج والتعاقد مع أكبر مستشفيات مصر وتفعيل التعاقد مع من فسخ تعاقداته مع النقابة بسبب الديون.

وأضاف خلال تصريح إلى "الخليج 365"، أن نقيب المحامين فتح الكثير من المقرات النقابيه والانديه في المحافظات المختلفه وتنقية جداول المحامين من غير المشتغلين ووقوفه ضد أصحاب الدبلومات من حملة التعليم المفتوح، إلي جانب وقوفه بجانب اي محامي مظلوم في قضيه بخصوص عمله وهو اول واخر نقيب يعتذر لنقابته رئيس الجمهوريه.

وأكمل، كما يوجد اسهم في شركات عملاقه باسم نقابة الحامين وزيادة ارصدة النقابة، مشيرا ان "عاشور" قام باستلام النقابة من النقيب السابق حمدي خليفه وكان رصيدها 300 الف جنيه، حيث اصبح اليوم الرصيد بالملايين.

واختتم جابر أنه ليس من العداله أن يأتي نقيب اخر يحتفل بأفتتاح مبني نقابة المحامين وينسب انجازات "عاشور" لنفسه ويجني ثمار التنقيه ومابذله "عاشور" من دفاعه المستميت عن مصالح المحامين في ظل انشغال معارضيه بالهجوم العشوائي ضده ووقوفهم ضد مصالح النقابه لاغراض شخصيه وانتخابيه.