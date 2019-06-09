أخبار مصر | "المحامين" تصدر خطاب علاج لعماد محمد ثابت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تصدر خطاب علاج لعماد محمد ثابت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت إدارة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، خطاب علاج موجها إلى مستشفى وادي النيل، بقيمة ٢٢ ألف جنيه، لمصلحة عماد محمد ثابت، المحامي بمدينة نصر، والذي يتلقى علاجه على خلفية إصابته بجلطة في القدم اليسرى والرئة.

وطالبت الإدارة في خطابها المستشفى بتسهيل مهمة مندوب المشروع في متابعة المحامي بالمستشفى، أو طلب تقارير طبية بالحالة، أو الاطلاع على الملفات الطبية الخاصة به.

كان عدد من المحامين قد تداولوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، تفيد بأن المحامي استنفد رصيده من مشروع العلاج، بعدما تم سحب مبلغ قدره ٢١٥٥٠جنيها من المتبقى من رصيده بالمشروع.

يأتي ذلك بتوجيهات من النقيب العام، في إطار سعيه المستمر لتقديم الخدمات للمحامين.