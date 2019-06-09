أخبار مصر | 13 يونيو.. معهد محاماة المحلة الكبرى يستأنف محاضراته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 13 يونيو.. معهد محاماة المحلة الكبرى يستأنف محاضراته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالمحلة الكبرى، عن استئناف محاضرات معهد محاماة المحلة الكبرى يوم 13 يونيو الحالي، بمقر نادي المحلة الكبرى.

وقال عبدالحليم عبد ربه، الأمين العام للنقابة الفرعية، إن محاضرات معهد محاماة المحلة الكبرى تعقد في تمام الساعة الثانية ظهرا، مناشدا الدارسين بالمعهد الحضور بالزي الرسمي، الذي يليق بهم كمحامين.

كان النقيب العام، سامح عاشور، قرر، إبان شهر رمضان الماضي، إيقاف نشاط محاضرات المعهد على مستوى الجمهورية، خلال الشهر المبارك، وذلك للتخفيف عن محامي ومحاميات الجدول العام.

وجاء القرار بعدما تراءى للقائمين على المعهد أن نسب الحضور في رمضان من المتوقع أن تكون ضعيفة، كما أن أداء المحاضرين لن يكون بالشكل الأمثل.