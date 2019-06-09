أخبار مصر | أول محاضرة بمعهد محاماه القاهرة الكبرى عقب إجازة عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول محاضرة بمعهد محاماه القاهرة الكبرى عقب إجازة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس السبت، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



ودارت المحاضرة، التي ألقاها صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، حول الطعن على الأحكام، بحضور حسين الجمال، وإسماعيل طه، عضوي مجلس النقابة العامة، منسقي عام المعهد.