أخبار مصر | "الأثار" تشارك بالمنتدى الدولي لحماية التراث الثقافي والعالمي في الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار" تشارك بالمنتدى الدولي لحماية التراث الثقافي والعالمي في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة الأثار في المنتدي الدولي السابع لحماية التراث الثقافي والمعنوي، الذي أقيم في مدينة شنغاهاي الصينية خلال اليومين الماضيين، ومثلت الوزارة صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير.

وخلال المنتدى، وقدمت "عبد الرازق" محاضرة سلطت فيها الضوء على دور المتحف المصري بالتحرير في حماية التراث الثقافى المصري من خلال عرض مهام إدارات المتحف المختلفة لعرض وتوثيق وحفظ وصيانة القطع الأثرية.

وما يقدمه المتحف من برامج التعليم المتحفي لنشر الوعي الأثري بين جموع الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية أطفال أو كبار، وورش العمل الفنية، والزيارات الميدانية لمناطق الحرفيين، وبرامج التواصل المجتمعي التي تقدم في المدارس، والمكتبات العامة، وجمعيات رعاية الأيتام.

إضافة الي برامج الحرف التراثية والمرأة المعيلة لتفعيل دور المتحف في التنمية المجتمعية والحفاظ على الحرف التراثية من خلال ورش العمل التي تصاحب المعارض المؤقتة التي تقام بالمتحف والتي يقدمها متطوعين متخصصين، بالإضافة إلى برامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة والتي تنظم بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة للحفاظ على الحرف التراثية وتحقيق الدمج المجتمعي.

يذكر أن المنتدى أقيم في مدينة شنغاهاي الصينية بمشاركة 10 دول من مختلف أنحاء العالم، والعديد من المؤسسات الثقافية الصينية، كما حضر افتتاح المنتدي السفير احمد عبد العزيز مصطفي القنصل العام لجمهورية مصر العربية بشنغهاي والسيد عبد الرحمن حسن نائب القنصل العام.