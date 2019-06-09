أخبار مصر | وزيرة الصحة تلتقي محافظ بورسعيد للوقوف على آخر مستجدات التأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تلتقي محافظ بورسعيد للوقوف على آخر مستجدات التأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشات الطبية بمحافظة بورسعيد أولي محافظات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه شهر يوليو المقبل.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، ان اللقاء تناول اخر المستجدات والأعمال والتجهيزات الجارية بجميع الوحدات والمستشفيات المقرر تطبيق المنظومة بها، كما تم خلال اللقاء إستعراض الخطط التدريبية للفرق الطبية.

وأضاف ان وزيرة الصحة أكدت خلال لقائها على تواجدها بمحافظة بورسعيد بصفة أسبوعية لمتابعة سير التجهيزات أول بأول للوصول إلى أفضل النتائج وفقا لأعلي معايير الجودة، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة قسمت المحافظة إلي 4 مناطق بكل منطقة عدد من وحدات طب الأسرة ومستشفيات، حيث من المقرر أن تتفقد اليوم المنطقة الأولي بما تحتوية من مستشفيات ووحدات صحية.