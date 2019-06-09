شكرا لقرائتكم خبر عن حشرات تهاجم مزارع المشمش والخوخ بسانت كاترين.. والزراعة تكافحها بمبيدات آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجمت الحشرات مزارع المشمش والخوخ واللوز بسانت كاترين لأول مرة، وشكى مزارعو سانت كاترين من انتشار تلك الحشرات على ثمار المشمش والخوخ واللوز وتأثيرها على المحصول الذي يعتمد عليه أهالى سانت كاترين.

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وقال سليمان الجبالي، من أبناء قبيلة الجبالية، إن حشرات وآفات هاجمت مزارع المشمش والخوخ الطبيعية والتي لا تستخدم لها أي مبيدات حشرية لأول مرة، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف من أن تقضي تلك الحشرات على المحصول، مطالبًا بتدخل الزراعة قبل تفاقم الأمور، وانتشار الحشرات أكثر من ذلك.

من جانبه، أكد المهندس سمير النجار، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن مديرية الزراعة ستبدأ مكافحة عاجلة بمبيدات حشرية آمنة لا تؤثر على المكان.

وأوضح «النجار» أن الحشرات التي هاجمت المزارع عبارة عن «هاموش»، مشيرًا إلى أنه تفقد المزارع وسوف تبدأ مكافحة فورية للهاموش.

حشرات تهاجم مزارع المشمش والخوخ بسانت كاترين

حشرات تهاجم مزارع المشمش والخوخ بسانت كاترين