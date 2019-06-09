شكرا لقرائتكم خبر عن بسيامة الأساقفة الجدد.. 128 عضوا بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعد أن أتم قداسة البابا وأحبار الكنيسة، طقس سيامة أربعة رهبان اليوم، في درجة الأسقفية وصل عدد أعضاء المجمع المقدس إلى ١٢٨ عضوًا، منهم ١٦ مطرانًا و ١١٠ أسقفًا إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية. وسام قداسة البابا تواضروس الثاني، وأحبار الكنيسة أربعة أساقفة جدد، ومطران لإيبارشية جنوب أفريقيا.

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