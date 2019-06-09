شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنفذ عدة حملات لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ عدة حملات لإزالة الإعلانات المخالفة بمنطقة «غرب سوميد» بالمدينة، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات لإزالة جميع الإعلانات العشوائية المتواجدة على أعمدة الإنارة بكافة الشوارع والميادين، لتشمل جميع المناطق بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إنه «يأتي ذلك في إطار حرص جهاز المدينة على القضاء على ملامح العشوائية، منها رفع تلك الإعلانات المخالفة»، مؤكداً استمرار حملات إزالة تلك المخالفات بشكل يومي، وذلك بالتنسيق مع نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء.

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون فى إزالة أية مخالفةٍ أو تعدٍ بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفورى مع أى مخالفة أو تعدٍ تنفيذاً للقانون.