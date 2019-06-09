شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: التعاقد مع الفرق الطبية بالتأمين الصحي الجديد منتصف الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم التعاقد مع الفرق الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منتصف الشهر الجاري، بعد موافقة مجلس الوزراء على توفير وإتاحة المخصصات من خلال وزارة المالية، على أن يتم التعاقد مع الفرق الطبية بديوان عام محافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال تفقد «زايد»، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لوحدة صحة شمال الحرية، ضمن جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

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وأكدت وزيرة الصحة على استلام الوحدة الأسبوع القادم، بعد الانتهاء من تجهيزها وفقا لأعلى معايير الجودة، حيث وجهت بالانتهاء من تجهيز الوحدة وإمدادها بكافة التجهيزات غير الطبية خلال اليومين القادمين.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة أسرة الكويت، وتابعت المنظومة المميكنة لتسجيل بيانات المواطنين «الملف الطبي للأسرة»، حيث قامت الوحدة بتسجيل ما يقرب من 2500 ملف.

كما حرصت وزيرة الصحة والسكان على تفقد أرشيف الملفات الخاصة بطب الأسرة وراجعت نظام التسجيل، وشددت على ضرورة دقة البيانات المسجلة.