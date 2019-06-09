شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بعد عطلة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين أمام عبور المسافرين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى غزة، بعد إغلاقه 5 أيام متتالية لعطلة عيد الفطر المبارك والعطلة الأسبوعية.
وأكد مصدر مسؤول في المعبر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين.
أضاف المصدر أنه سيتم فتح المعبر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لعودة مُعتمري قطاع غزة بعد أداء عمرة رمضان، على أن يعاد فتحه الأربعاء المقبل في كلا الاتجاهين وفق آلية السفر المتبعة.
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