شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون» تدعو لاستخدام صور نجوم بطولة أمم أفريقيا في التسويق للسياحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إلى ضرورة استثمار وجود النجم العالمي محمد صلاح ونجوم القارة السمراء في كرة القدم بالدوريات الأوروبية ومشاركتهم في بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم هذا الشهر في التسويق للسياحة المصرية من خلال إعداد برامج سياحية وترفيهية لهم بمقاصد مصر السياحية وتسليط الضوء إعلاميا على زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.

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وأضاف «عبداللطيف»، في تصريحات له اليوم الأحد، أن نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح يحظي بشعبية عالمية كبيرة وله ملايين المتابعين والعشاق عبر دول العالم المختلفة وقضائه لبعض الوقت في الساحل الشمالي ونشر صور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الساحل الشمالي في مصر عالميا ودعاية قوية لجذب مزيد من السائحين لزيارة مصر والاستمتاع بالساحل الشمالي.

واقترح رئيس «مسافرون» استثمار تواجد النجم العالمي محمد صلاح في مصر لقضاء إجازته والاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية خلال الشهر الجاري في عمل حملة دعائية وتسويقية للمناطق السياحية بمصر يكون بطلها محمد صلاح.

وأكد أن النجم محمد صلاح هو أيقونة الكرة عالميا ويتمتع بشعبية كروية طاغية، ومن المؤكد أنه لديه تعاقد مع شركة مسؤولة عن الحقوق التسويقية والدعائية الخاصة به، ولابد من التواصل معه ومعها في إعداد الحملة التسويقية لتنشيط السياحة المصرية وإبرام التعاقدات المطلوبة لتنفيذ الحملة.