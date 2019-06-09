شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 241 مليون جنيه... الانتهاء من تطوير 7 من القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا نهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه يجري الانتهاء من تطوير الخدمات بالقرى الأكثر احتياجًا لتقديم خدمات متميزة للمواطنين داخل 7 من القرى الأكثر احتياجًا نهاية يونيو الجاري بقيمة 241.3 مليون جنيه، ضمن 5 محافظات بقيمة إجمالية نحو ١,٢ مليار جنيه.

وأضاف المحافظ أن الخدمات التي تقدم تشمل دعم سبعة قطاعات، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا، والموجهة لخمس محافظات، هي سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان وبني سويف، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو ١,٢ مليار جنيه من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري للمحافظات الخمس.

Advertisements

وذكر أن تنفيذ تلك المشروعات يستهدف تحقيق مستوى لائق من الخدمات للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا في كافة المخصصات حتى يشعر المواطن بالتنمية المطلوبة.

وقال إبراهيم نصير، رئيس مركز العدوة، إن اختيار القرى جاء بناءً على خريطة الفقر التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا لمسح الدخل والأنفاق والاستهلاك ٢٠١٧/٢٠١٨ وتعداد السكان ٢٠١٧ لتطوير الخدمات التعليمية والخدمات الصحية ومشروعات الكهرباء والإنارة ومشروعات الطرق والرصف والخدمات البيئية والدفاع المدني ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الري.

وأضاف أنه تم تخصيص 8 مليون جنيه لمركز العدوة لتطوير تلك الخدمات، حيث تم ربط القرى بالطرق السريعة والإقليمية بهدف ربطها بالمدنية وتقديم الخدمات العاجلة لها، حيث تم رصف إنارة العديد من الطرق للحد من الحوادث، وتوفير جو آمن للمواطنين.