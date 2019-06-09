شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة الصحة قبل جولتها لمتابعة منظومة التأمين الصحي الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الأحد، محافظة بورسعيد في زيارة تستغرق يومين، لمتابعة التجهيزات الجارية للمنشآت الطبية الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه يوليو المقبل.

وكان في استقبال وزيرة الصحة، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ومن المقرر أن تبدأ الوزيرة زيارتها بديوان عام محافظة بورسعيد حيث ستعقد اجتماعا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمناقشة آخر المستجدات للمنظومة الجديدة، كما من المقرر أن تتفقد عددا من وحدات طب الأسرة والتي تعتبر هي نواة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى عددا من المستشفيات، كما من المقرر أيضا ان تعقد اجتماعا موسعا بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة