شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة الشروق: الانتهاء من أطول مسار للدراجات بطول 10 كم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تخطيط الحارات المرورية لمسارات الدراجات بالطريق الأوسط بالمدينة، من مدخل السويس ٢ وحتى ميدان النهضة بطول ١٠ كم ذهاباً وإياباً.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأحد، إنه «تم إنشاء المسار لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، محدداً بدهانات ورسومات تحذيرية، مع المحافظة على الحارات المرورية للسيارات بإجمالى ثلاث حارات دون تأثر».

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن جميع العاملين بالجهاز لا يدخرون جهداً للوصول بالمدينة لمقدمة المدن العمرانية الجديدة، والنهوض بها لتكون المدينة النموذجية فى كافة المجالات.