تعرف إيه عن الإرادة؟!.. حسام يسير على المصاعب "دون أقدام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصابة واحدة فقط يمكن أن تهدم حياة إنسان ، الكثير منا يمتلك الكثير من القوة ولكن لا يمتلك القليل من الارادة التي يمتلك البطل الذي تحدي الكسر والألم النفسي قبل العضوي ، حسام مغاوري بطل تحدى كل الصعاب بعد اصابته بحادث كبير فقد علي اثره قدميه .
هذا العشريني يروى لنا تفاصيل حياته الجديدة المليئة بالارادة والطاقة الذي قرراها بعد الحادث الذي لم يوقفه عن الاستمرار في الحياة بل أضافه له القوة والعزيمة الذي يرويها لنا ، قائلا الحياة بدون رياضة وتحدى مملة لا طعم لها .
حسام يؤكد انه الرياضة هي مصدر السعادة الحقيقي له ومصدر إلهام وطاقته
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