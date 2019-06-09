شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى وفد مقاطعة خنان الصينية لبحث العلاقات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بـ "سون شوجانج" قائد مقاطعة خنان الصينية والوفد المرافق له الذى يزور القاهرة لمدة أربعة أيام يلتقى خلالها بمديرى الثقافة والزراعة بالقاهرة، كما يزور أهم المناطق السياحية بالقاهرة للتعرف على الحضارة المصرية.

وأكد المحافظ أن اللقاء يعكس عمق روابط الصداقة التى تجمع بين مصر والصين حكومة وشعباً والتى يعبر عنها اللقاءات المتكررة بين الرئيس السيسى ورئيس دولة الصين.

وعبر المحافظ عن أهمية وجود تعاون وتبادل ثقافي بين محافظة القاهرة ومقاطعة خنان في مجال الحفاظ على التراث وتبادل الخبرات فيما بينهما نظراً لما يتمتع به البلدان من تراث عريق، وأن يتم التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التبادل التجارى، كذلك تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين فى مجال المعارض الفنية والثقافية المختلفة من خلال إقامة الورش الفنية والحرف البيئية للتقريب الثقافى والفنى بين شعبى المدينتين.

وأضاف المحافظ أن محافظة القاهرة ترغب فى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى مقاطعة خنان في مجال الزراعة لبحث إمكانية تبادل الخبرات في مجال تسويق المشروعات واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة، مضيفاً أنه يمكن تنظيم برامج سياحية بين القاهرة وخنان.

وطالب المحافظ ببحث التعاون في إنشاء مدارس فنية زراعية وتدريب المتخصصين في المجال وتوفير منح للدارسين والمدرسين للتدريب على أحدث الأساليب ، واقترح المحافظ البدء في إجراءات توقيع اتفاقية التآخي مع مقاطعة خنان في أقرب مدة ليتم من خلالها تحقيق أعلى درجات التبادل والشراكة بين الجانبين.

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وذكر سون شوجانج قائد مقاطعة جنان أن القاهرة لها تاريخ عريق معبراً عن أمله في الاستفادة من خبرات محافظة القاهرة في مجال الحفاظ على التراث مشيراً إلى أن القاهرة تعد سوق جيدة للتعاون التجارى مع مقاطعة خنان موجهاً الدعوة للمحافظة للمشاركة فى المعارض التى تقيمها المقاطعة بصفة مستمرة لزيادة فرص التبادل والتعرف على أوجه التعاون فيما بينها.

وأشار سون شوجانج بأن مقاطعة خنان تبلغ مساحتها 167000 كم مربع بوسط الصين ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتعد مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً فى الصين لأكثر من 4000 عام وهى رائدة فى مجال إنشاء الطرق.

وقام سون شوجانج بتقديم دعوة للمحافظ لزيارة مقاطعة خنان للتعرف على الطبيعة على كافة المجالات التى يمكن التعاون بين المدينتين، وقدم المحافظ درع المحافظة لـ "سون شوجانج" وهدايا تذكارية للوفد المرافق.

حضر اللقاء اللواء محمد حنفى، السكرتير العام لمحافظة القاهرة وعدد من مسئولى التعليم والحفاظ على التراث والسياحة وأعضاء الوفد الصينى.