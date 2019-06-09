شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تضع خطة لإعمار 445 مسجدًا و543 تحت التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، خطة لإعمار المساجد فى مصر خلال عام التى تشمل الانتهاء من تنفيذ أعمال فعلية بقيمة 650 مليون جنيه، منها 350 مليونا من الموارد والجهود الذاتية للوزارة، وبلغ إجمالي المساجد التي نفذت 445 مسجدًا، وإجمالي ما يجرى العمل به 543 مسجدًا، وما يجرى إنهاء إجراءات إسناده 250 مسجدًا، وذلك بإجمالي 1238 مسجدًا بإجمالي مليار و269 مليون جنيه، إضافة إلى ما يتم بالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة.

وقالت الوزارة، إن هذا الجهد يأتى فى إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله، وانطلاقا من قوله تعالى :"فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ” قامت وزارة الأوقاف خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019م وبالأرقام بأكبر خطة إعمار لبيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا في عام واحد.

وجاءت تفاصيل الخطة على النحو التالى.. ما تم تنفيذه كاملا إحلالا وتجديدًا إشهارا عاما أو محليا خلال العام الحالي 247 مسجدًا بإجمالي 268 مليون جنيه، وما تم تنفيذه من أعمال الصيانة والترميم خلال العام الحالي 198 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 63 مليون جنيه، وما يجرى العمل في تنفيذه إحلالا وتجديدًا إشهارًا عاما أو محليا 303 مسجد بإجمالي 479 مليون جنيه تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 191 مليون جنيه، وما يجرى العمل فى تنفيذه صيانة 240 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 65 مليون جنيه تم تنفيذ أعمال منها تقدر بنحو21 مليون جنيه منها، وما تم الإشهار الفعلى عنه عاما أو محليا وجار أعمال البت لإسناده للمقاولين أو الشركات 250 مسجدا بتكلفة تقدر بنحو 394 مليون جنيه.

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وبلغ إجمالى المساجد التى تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها حتى تاريخه من العام المالي الحالى 445 مسجدًا بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 331 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ أعمال فيما يجرى العمل به إحلالا وتجديدا وصيانة في 543 مسجدًا تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 212 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالى ما تم إنفاقه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ونفذ بمعرفتها 550 مليون جنيه، إضافة إلى مائة مليون جنيه لفرش المساجد ليكون إجمالى ما تم إنفاقه حتى تاريخه خلال العام الحالى 650 مليون جنيه منها نحو 350 مليون جنيه من الموارد والجهود الذاتية للوزارة.

وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه، وما يجرى العمل به، وما تم طرحه وجار ترسيته 1238 مسجدًا إحلالا وتجديد وصيانة، وبلغ إجمالي خطة الوزارة نحو مليار و 269 مليون جنيه، تم تنفيذ أعمال فعلية منها بقيمة 650 مليون جنيه، منها نحو 350 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.

ويتضح من الخطة أن 99% من هذه الأعمال ليست مساجد جديدة وإنما هى عملية إحلال وتجديد (هدم وإعادة بناء) لمساجد قديمة أو صيانتها، ولا تبني الوزارة مساجد جديدة على نفقتها إلا للضرورة القصوى وفى المدن والمناطق الجديدة، حيث تكون الحاجة ملحة لبناء مسجد جديد، وكل ذلك بخلاف المساجد التى يتم بناؤها أو إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية التى تشجعها الوزارة وتشرف عليها وتدعم بعضها، إما بالفرش، أو بمبالغ مالية من صندوق عمارة المساجد.