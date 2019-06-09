الكنيسة: ارتفاع عدد أعضاء المجمع المقدس لـ128 عضوًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسيةاليوم ، طقس سيامة (تكليف) 4 رهبان فى درجة الأسقفية ليصل عدد أعضاء المجمع المقدس إلى 128 عضوًا، منهم 16مطرانًا و 110أسقفًا، إلى جانب وكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.
كان البابا تواضروس، قد استطلع آراء المجمع المقدس فى تجليس أسقفا جديدا لأفريقيا، ورسامة 4 اساقفة جدد لمصر والمهجر وأتم الطقس اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
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