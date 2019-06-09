شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تشغيل 6 محطات خلط مياه بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس السعيد هميسة، رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحرى، حالة المياه فى نهايات الترع بمحافظة كفر الشيخ، فى اطار تكليفات الحكومة بالعمل على منع أى مشاكل مياه خلال موسم الزراعات الصيفية، وتوفير المياه للمزارعين.

كما قام هميسة بالمرور على محطات الخلط، التى تم تشغيل معظمها طبقا للبرنامج الزمنى المعد حيث تم دخول 6 محطات خلط" خلط الملاحة وخلط الشراكى وخلط أدريجة و خلط حنس وخلط عويرة و خلط أبطو".

يذكر أن وزارة الرى أكدت أنه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة فقد جرى العمل على تنفيذ (92) محطة خلط لتحسين حالة الرى بالترع المتعبة ووصول المياه للمنتفعين بنهايات الترع بتكلفة تقدر بنحو (400) مليون جنيه، فضلاً عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.

وعملاً على تحسين حالة الرى خدمة للنشاط الزراعى مع رفع كفاءة و جودة إدارة شبكتى الرى والصرف فقد أخذت وزارة الرى على عاتقها إنشاء وإحلال و تجديد أكثر من (10) محطات رفع عملاقة باستثمارات بلغت نحو مليار جنيه، ومن أمثلتها ( محطة صرف الطاجن – محطة شباب الخريجين – محطة الفنت – محطة تغذية ترعة البشوات – محطة بنى جميل – طابية العبد- بنى صالح الجديدة – الحارس الجديدة – محطات جنوب سهل الحسينية – محطة الشباب بالشرقية) ، كما يجرى العمل فى إنشاء محطتى رفع على مصرف المحسمة وكذلك إنشاء محطة رفع الفارما بشمال سيناء.