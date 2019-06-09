شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. : غداً ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد لارتفاع درجات الحرارة غدا



وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

فى ظل الأزمات والفضائح والعزلة التى تعيشها قطر، بسبب دعمها المتواصل للإرهاب، وتحالفها المشبوه مع إيران وتركيا، يواصل "تنظيم الحمدين" إفلاسه وفشله فى مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية التى تحاصر بلاده، منذ قرار المقاطعة العربية فى 5 يونيو 2017، ولا يجد إلا تملّق ملالى إيران وتوطيد علاقته بهم، واستمرار دعمه للإرهاب، متخيلا أن هذين المسارين قد يخرجانه من أزماته.

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

أدلت رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى، داريجا نور سلطان نزاربايف ابنة الرئيس الاول لكازاخستان بصوتها صباح اليوم في مركز الاقتراع الرئاسي، في الوقت الذي توجه رؤساء الاحزاب المختلفة المشاركين في المنافسة الانتخابية إلى المراكز المخصصة والمعتمدة.

يلتقى اليوم، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، برومان جولوفيتشنكو، وزير الصناعات الحربية فى دولة بيلاروسيا، والذى يزور مصر حاليا، على رأس وفد من كبرى الشركات البيلاروسية.

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نص قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين، وهى:

استنكر القائم بالأعمال الأمريكى فى مصر توم جولدبرجر، الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة أمنية صباح الأربعاء الماضى بالعريش وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن.

يرصد مساء اليوم الأحد بسماء مصر والوطن العربى قمر التربيع الأول، حيث يشرق عند الظهر، ويصل أعلى نقطة فى السماء فوق رأس الراصد مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا فى قبة السماء إلى أن يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلى.

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط 4 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بـ"القاهرة – سوهاج – شرم الشيخ"، بلغ إجمالى حجم تعاملاتهم نحو أكثر من 23 مليون جنيه.