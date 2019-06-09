شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين، وهى: Advertisements أولا: فيما يتعلق بالأشخاص

أولا: فيما يتعلق بالأشخاص الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنع الأجنبى من دخول البلاد.فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف.تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى. ثانيا: الكيانات الإرهابية

ثانيا: الكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة الإرهاب.حظر الانضمام للكيان.

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