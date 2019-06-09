القائم بالأعمال الأمريكى: هجوم العريش مثال آخر على الإرهاب الوحشى الذى تعرضت له مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر القائم بالأعمال الأمريكى فى مصر توم جولدبرجر، الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة أمنية صباح الأربعاء الماضى بالعريش وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن.
وكتب جولدبرجر - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) صباح اليوم الأحد - " الهجوم المميت الذي أودى بحياة عدد من مجندي الشرطة الشباب وضباطهم في شمال سيناء فى أول أيام العيد هو مثال آخر على الإرهاب الوحشى الذى تعرضت له مصر".
وأكد القائم بالأعمال الأمريكى على مساندة بلاده لمصر ضد الإرهاب بقوله " الولايات المتحدة تقف مع مصر فى قتالها ضد هذا الشر".
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