لتسهيل مصالحه الشخصية.. مسجل ينتحل صفة ضابط شرطة بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة مسجل خطر انتحل صفة ضابط شرطة وبحوزته سلاح ناري وأقراص مخدرة بالساحل.

الواقعة بدأت عقب تمكن قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بخدمة كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط شخص مقيم بالقليوبية، سبق اتهامه في 8 قضايا آخرها قضية "أموال عامة") لقيامه بانتحال صفة ضابط على خلاف الحقيقة وبحوزته عدد من الكارنيهات "مزورة" تحت ذات الزعم، كما ضبط بحوزته "طبنجة صوت، 20 طلقة صوت، 20 قرص مخدر، 2) رادع سيلف ديفينس" 7 هواتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بسابقة فصله من جهة عمله، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة ضابط لتسهيل مصالحه الشخصية، وأقر بتحصله على الكارنيهات المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص (جار العمل على ضبطه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.