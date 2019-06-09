"كنت بأدبه لاعتياده السرقة".. مزارع يعذب نجله حتى الموت في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على مزارع لقيامه بالاشتراك مع آخران بالاعتداء على نجله بالضرب مما أدى لوفاته.

تلقى مركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا، من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، 17 سنة، مقيم بدائرة المركز، متوفي إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وآثار إيثاق بالذراعين، عقب عثور والده على جثته بطريق (القاهرة / أسوان) الزراعي.

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توصلت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "والد المجني عليه، مزارعين، نجلى خال المجني عليه".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أن نجله سبق وأن ارتكب العديد من وقائع السرقات بالمنطقة محل سكنهم، وقيامه بسرقة بعض منقولات الزوجية الخاصة بابنة خاله (شقيقة المتهمان الثاني والثالث) فقاموا بإيثاقه بغرفته بحبل وتناوبوا التعدي عليه بالضرب، إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمستشفى، والادعاء بالعثور على جثته خشية ضبطهم، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة (سكين، حبل، قطعة خشبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.