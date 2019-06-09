بالصور.. قطاع السجون يعقد "10" لجان للنزلاء المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عقد قطاع مصلحة السجون 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء المتقدمين لأداء الامتحانات بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومن منطلق الحرص على مستقبل المقيدين منهم بمراحل التعليم المختلفة، وما تضيفه العملية التعليمية عليهم من تأثير بالغ يسهم في إعادة تأهيلهم.

ويندرج ذلك ضمن تفعيل مبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء التي تعلى من قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم في عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.