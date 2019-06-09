بسبب الخلافات العائلية.. عاطل ينهي حياة سائق في مشاجرة بينهما بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق بالمطرية، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها "سائق، 22 سنة، مقيم بدائرة القسم" مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفي متأثراً بإصابته.

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أسفرت جهود البحث الجنائي عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، 25 سنة، مقيم بدائرة القسم، وأضافت التحريات بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة الت