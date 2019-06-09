عبر "فيس بوك".. أمن القاهرة ينجح في إعادة طفل متغيب إلى أهليته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إعادة طفل متغيب إلى أهليته عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تبلغ للقسم من أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" بعثوره على طفل متغيب عن أسرته.

تم الانتقال إلى محل تواجد الطفل، وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات ومتغيب عن أسرته منذ فتره.

على الفور تم تكليف وحدة حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة العثور على أهليته، حيث تم تعميم نشرة بصوره ومواصفات الطفل، والاستعانة في ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

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وأسفرت الجهود عن التوصل إلى والد الطفل "عامل- مقيم بمحافظة الجيزة".

وعقب التواصل معه تم استدعائه، وتسليمه نجله عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر للأجهزة الأمنية على الرعاية التي تم تقديمها لنجله والجهود المبذولة في إعادته.