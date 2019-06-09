محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو. فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما ت Advertisements تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى المواطنات خلال المشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأولى بسلاح أبيض"سكين" مُحدثاً إصابتها المشار إليها والتي أودت بحياتها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر مشاجرة أسرية تنتهي بجريمة قتل.. الزوج أنهى حياة زوجته بطعنات متفرقة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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