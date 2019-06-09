حملة مكبرة.. محافظة القاهرة تبدأ هدم ما تبقى من مدابغ سور مجرى العيون اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأ حي مصر القديمة، اليوم الأحد، إزالة كافة المنشآت الصناعية والتجارية بأرض المدابغ بسور مجرى العيون، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها المحافظة للأهالي أمس السبت.

وقال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لمصراوي، إنه يتواجد على رأس حملة إزالة مكبرة في منطقة المدابغ بداية من صباح اليوم وذلك للبدء في هدم المدابغ المتبقية بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأهالي لنقل متعلقاتهم.

وتستهدف المحافظة هدم 55 مدبغة بالمنطقة وذلك بهدف تطويرها بعد اعتبارها منطقة تخطيط عمراني من قبل المحافظة، وأكد نائب المحافظ، أن المهلة الممنوحة للأهالي والتي انتهت أمس كانت الأخيرة كما أنه لا يوجد أي استثناءات لأحد من أصحاب المنشآت الواقعة في نطاق المنطقة المستهدفة.

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وكان حي مصر القديمة تمكن تحت قيادة اللواء علاء خليل، رئيس الحي، من هدم نحو 18 مدبغة وذلك منذ بداية العمل على إزالة المدابغ من المنطقة، إلى جانب قطع المرافق عن 37 أخرى من إجمالي 55 مدبغة مستهدفة.

وأنشأت محافظة القاهرة مدينة الروبيكي على مساحة 1629 فدانًا لتستوعب حميع الورش والمصانع الموجودة في عدد من المناطق ومنها منقطة المدابغ بسور مجرى العيون.

وأكدت المحافظة، أنه يتم التعامل مع الأهالي من أصحاب المدابغ من خلال النقل إلى الروبيكي وبالفعل تم نقل عدد من أصحاب الورش إليها، وفي حالة رفض المواطنين الانتقال للروبيكي يتم تعويضهم ماديًا، مشددة على أنه لا يتم هدم أي مدبغة إلا بعد حصول صاحبها على التعويض المناسب.