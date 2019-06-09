الطيران المدني: انتهاء الاستعدادات الأخيرة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، والتي تقام خلال شهر يونيو الجاري، تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها للإعداد والتنسيق الجيد لإستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث من أجل إنجاح هذه البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي.

أكدت وزارة الطيران علي جاهزية صالة (4) بمطار القاهرة التي أُطلق عليها أسم بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تم تخصيصها لإستقبال ضيوف الحدث، وقالت سيتم التنسيق بين فرق العمل المختلفة من العلاقات العامة والعمليات الجوية والأمن والخدمات الأرضية والصيانة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران لتقديم الدعم والخدمات لجميع الفرق المشاركة والعمل علي تسهيل إجراءات وصولهم وحسن ضيافتهم فضلاً عن التنسيق مع المحطات الخارجية لمصر للطيران، وأشارت الوزارة الي أنها وشركاتها التابعة لا تدخر جهداً نحو توفير التسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين فى كافة المحافل الدولية.

وقد تم تزيين صالة (4) بمطار القاهرة والمخصصة للبطولة بالمواد الدعائية واللافتات التي تحمل تصميمات البطولة، فضلا عن اللوحات الارشادية لتقديم التسهيلات للوفود المشاركة في البطولة، كما تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة، وتبنت الشركة حملة دعائية ترويجية للحدث، ووضعت شعار البطولة على أسطول الشركة وكذا زي العاملين وعلى مقاعد الطائرات وأتوبيسات الخدمات الأرضية، وتم تخصيص عدد مجلة حورس على الطائرات هذا الشهر للإعلان عن استعدادات البطولة وتوزيع هدايا تذكارية وشيكولاته علي الجماهير القادمة لمؤازرة منتخباتهم فضلا عن تخصيص كاونترات ولافتات دعائية بمطار القاهرة للمشاركين في البطولة الإفريقية.

جدير بالذكر أن نادي إيروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني يستضيف تدريبات منتخب جنوب أفريقيا المشارك بالمجموعة الرابعة، التى ستقام على استاد السلام وتم تجهيز ملعب كرة القدم الرئيسي بالنادي ومبنى النادى الصحي وصالة الجيمانزيوم.​