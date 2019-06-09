يبدأ الأربعاء.. ننشر أجندة المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
تستضيف مصر، المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي يعقد يومي 12-13 يونيو 2019 بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشرع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية و200 مسئول رفيع المستوى.
ويأتي المنتدى بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة.
وتنبع أهمية موضوع مكافحة الفساد في كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الأفريقية التي تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش والرخاء.
وأوضح المنتدى أن أفة الفساد تتسبب في إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة، بما يؤدي إلى استمرار معاناة الشعوب الأفريقية من الفقر رغم وفرة الموارد.
وينشر الخليج 365 أجندة المنتدي الأفريقي لمكافحة الفساد:
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