منتخب مصر لرفع الأثقال يصل القاهرة بعد حصوله على 5 ميداليات ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تحت 20 سنة، بعد حصول المنتخب الوطني على 5 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للناشئين التي استضافتها جزيرة فيجي باستراليا، وكان في استقبال البعثة لدي وصولهم مطار القاهرة الدولي أعضاء الاتحاد المصري لرفع الأثقال ومسئولي شركة الاستثمار والتسويق الرياضي الراعي الرسمي للاتحاد.

حصد المنتخب المصري 6 ميداليات في البطولة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، توجت رانيا عزت، لاعبة المنتخب الوطني بثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية في منافسات وزن ٧٦ كجم، وتفوقت على لاعبات تركيا ونيوزيلاندا وأمريكا ، بالإضافة إلى تتويج أحمد عاشور لاعب المنتخب الوطني بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن ٩٦ كجم، توج بذهبية الخطف محققا 165 كجم وذهبية الكلين محققا 200 كجم و ذهبية المجموع بـ 365 كجم.

حضر جورج كونروت رئيس مقاطعة فيجي منافسات البطولة، وقام بتكريم المنتخب المصري، ووجه التهنئة لأبطال مصر، كما حرص وزير الرياضة بمقاطعة فيجي على التقاط بعض الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب.​