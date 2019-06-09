محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقدم بطلب الالتحاق ببرنامج تدريب "التعليم 2.0"، وذلك أمام المعلمين المتميزين الراغبين في أن يكونوا مدربين لمعلمي الصفوف الأولى المطبق بها النظام الجديد. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنها تبحث عن معلمين من ذوي الخبرات فى مجال التدريب؛ لتلقي التدريب على المناهج الجديدة المقرر تطبيقها فى اطار رؤية "التعليم 2.0". وأشارت إلى أن المشاركين يحضرون دورات تدريبية مباشرة، ويتولون مسؤولية نقل الخبرات وتنفيذ التدريبات لمعلمي الصفوف الأولى المطبق عليها نظام التعليم الجديد. Advertisements كما تبحث وزارة التربية والتعليم عن الموجهين الراغبين في دعم المعلمين في رحلتهم خلال تطبيقهم منظومة "التعليم 2.0" والقيام بدور التوجيه والإرشاد للمعلمين بشكل شامل في ضوء رؤية "التعليم 2.0" والتدريبات المخصصة لدعم الموجهين. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: https://egyptteachers.com/?fbclid=IwAR2XAC7desJ4jP0836v0tDVEQmS3U6j9dUeAtxnyTwfTi4MleD7zNEhNegU

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تفتح باب الالتحاق ببرنامج تدريب المعلمين على مناهج النظام الجديد "تعليم 2.0" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.