أخبار مصر | "السيسي" لـ"أفورقي": ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" لـ"أفورقي": ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب في بداية المحادثات بالرئيس أفورقي، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على استمرار هذه العلاقات بنفس التميز والقوة وكذلك ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي بالإضافة إلى التنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكل عام.