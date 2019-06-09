أخبار مصر | "زايد" تتابع التجهيزات الجارية لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زايد" تتابع التجهيزات الجارية لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، إلي محافظة بورسعيد فى زيارة تستغرق يومين، لمتابعة التحهيزات الجارية للمنشآت الطبية الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه يوليو المقبل.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، ان زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية لمحافظة بورسعيد للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية والغير طبية، مؤكدا أن الوزيرة من المقرر أن تكثف زياراتها لمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة لحين إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال إنه من المقرر أن تبدء الوزيرة زيارتها بديوان عام محافظة بورسعيد حيث ستعقد اجتماعا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمناقشة آخر المستجدات للمنظومة الجديدة، كما من المقرر أن تتفقد عددا من وحدات طب الأسرة والتى تعتبر هى نواة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى عددا من المستشفيات، كما من المقرر أيضا ان تعقد اجتماعا موسعا بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.