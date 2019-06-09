أخبار مصر | "مسافرون" تقترح استثمار وجود محمد صلاح ونجوم "أمم أفريقيا" للترويج للسياحة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مسافرون" تقترح استثمار وجود محمد صلاح ونجوم "أمم أفريقيا" للترويج للسياحة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعبة مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إلى ضرورة استثمار وجود النجم العالمي محمد صلاح، ونجوم القارة السمراء في كرة القدم بالدوريات الأوروبية ومشاركتهم في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم هذا الشهر في التسويق للسياحة المصرية من خلال إعداد برامج سياحية وترفيهية لهم بمقاصد مصر السياحية وتسليط الضوء اعلاميا على زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف، في تصريحات له اليوم، أن نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح يحظي بشعبية عالمية كبيرة وله ملايين المتابعين والعشاق عبر دول العالم المختلفة وقضائه لبعض الوقت في الساحل الشمالي ونشر صور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الساحل الشمالي في مصر عالميا ودعاية قوية لجذب مزيد من السائحين لزيارة مصر والاستمتاع بالساحل الشمالي.

واقترح د. عاطف عبد اللطيف، بضرورة استثمار تواجد النجم العالمي محمد صلاح في مصر لقضاء اجازته والاستعداد لبطولة الامم الافريقية خلال الشهر الجاري في عمل حملة دعائية وتسويقية للمناطق السياحية بمصر يكون بطلها محمد صلاح.

وأكد أن النجم محمد صلاح هو أيقونة الكرة عالميا ويتمتع بشعبية كروية طاغية ومن المؤكد انه لديه تعاقد مع شركة مسئولة عن الحقوق التسويقية والدعائية الخاصة به ولابد من التواصل معه ومعها في اعداد الحملة التسويقية لتنشيط السياحة المصرية وابرام التعاقدات المطلوبة لتنفيذ الحملة.

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ونوه رئيس جمعية مسافرون، بضرورة قيام وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط بإعداد هذه الحملة والتركيز على مناطق الجذب السياحي في مصر واعداد فيديوهات وصور عن النجم محمد صلاح بهذه المناطق السياحية وارسالها لجميع وسائل الاعلام ووكالات الانباء العالمية من خلال مكاتب تنشيط السياحة في الخارج والهيئة العامة للاستعلامات ونشرها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او تويتر او انستجرام.

وتابع أن وضع بوست او منشور واحد عبر صفحات اللاعب محمد صلاح سيشاهده ملايين المتابعين له حول العالم.

وأورد رئيس جمعية مسافرون أن زيارة محمد صلاح لمعالم بلده السياحية لا تقل أهمية بأي حال من الأحوال عن دعوة نجوم العالم في الفن والرياضة وغيرها لزيارة مصر والتقاط الصور بها بل هي اكبر من ذلك.

وأوضح د. عاطف أن العالم كله يدرك أهمية محمد صلاح من خلال ظهوره في العديد من الحملات الدعائية والاعلانية للعديد من المنتجات والحملات المجتمعية في العالم ووجود صلاح في حملات دعائية وتسويقية للسياحة المصرية سيكون له دور عظيم في تنشيط السياحة لمصر.