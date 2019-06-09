أخبار مصر | بداية تسجيل البصمة الحيوية لحجاج الجمعيات اعتباراً من اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية تسجيل البصمة الحيوية لحجاج الجمعيات اعتباراً من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الإجتماعي لموسم حج 1440هـ/2019م إعتباراً من اليوم الأحد، حتى الخميس الموافق 13/6/2019م، وذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي والتى تقتضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضي.

‎وفي إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسئولة عن تسجيل البصمة فقد تم وضع جدول زمنى للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة بالمحافظات وإخطار مديريات التضامن الإجتماعي لإتخاذ اللازم لإنهاء الإجراءات والمتابعة.

‎وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سوف يتم الحصول على البصمة من كافة المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عام والتسجيل مجاناً دون تسديد أي رسوم كما ستقوم كل مديرية بإيفاد مندوبين عنها كل لمكاتب الشركة حتى يتم إنتهاء الحجاج من تسجيل البصمة.

ومن المقرر أن يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج الى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الإنتهاء من الحصول على البصمة.