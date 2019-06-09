أخبار مصر | "أمطار في الشمال وحر بالجنوب".. مفاجآت وكواليس طقس اليوم الأحد بمدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار في الشمال وحر بالجنوب".. مفاجآت وكواليس طقس اليوم الأحد بمدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 21 33

شبين الكوم 21 32

طنطا 20 32

دمنهور 20 30

الإسكندرية 22 27

بلطيم 21 28

مطروح 19 27

السلوم 19 28

سيوة 19 37

بورسعيد 21 29

دمياط 21 28

الزقازيق 19 32

الاسماعيلية 18 35

السويس 19 34

العريش 18 30

رفح 19 29

رأس سدر 21 34

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نخل 16 32

نويبع 26 34

طابا 20 32

كاترين 16 33

الطور 23 31

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 36

الفيوم 22 33

بنى سويف 22 33

المنيا 22 34

أسيوط 24 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 26 37

أسوان 28 38

أبوسمبل 29 37

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 24 33

أبو رماد 25 34

حلايب 25 32

رأس حدربة 24 32